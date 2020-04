Dovoľte ešte raz o tom hlúpom blackoute

Ľudia si Matoviča zvolili na boj proti korupcii, a prehnitej Smeráckej mafii - ktorá je snáď vo všetkých štátnych štruktúrach zapletená ako burina, vzrastená skrz celý náš právny systém – ale veci sa vyvynuli tak ako SA ...... !!

čokoľvek než SMER a ĽSNS je určite lepšie. Aj tento – v posledných dňoch – miestami pobláznený náš pán premiér!! Ale čo sa BlackOut-u týka súhlasím S – tak ako s mnohými triezvo rozmýšľajúcimi ľuďmi z rôznych odvetví, veku a spoločnosti - a taktiež s asi väčšinou – redakcie SME.SK a hlavne komentátorov tohoto denníka, a nechcem tu kopírovať a opisovať ich slová; ale keď som si čítal napr.:

https://komentare.sme.sk/c/22372933/blackout-je-odvrateny.html

alebo slová Šéf-redaktorky https://komentare.sme.sk/c/22374062/blackout-je-experiment-na-ktory-by-nedoplatili-len-laboratorne-mysi.html

úplne a doslova – jak keby mi čítali z duše! A úplne taktiež najviac súhlasím aj s mojím najobľúbenejším komentátorom Peťom Schutzom (https://komentare.sme.sk/c/22374117/blackout-v-hlave-premiera.html ) , ktorý – ako jeden z mála (aspoň zatiaľ mám ten pocit) v súvislosti s Blackout-om si všíma FAKT, a to - že citujem : „A aj do tej Číny, ktorá je Matovičovi vzorom, cudzinci už opäť zanášajú vírus.“ Ja som taktiež zaregistroval už aj pred 3-4 dňami, po tom – čo sa opäť Wu-Chan „otvoril“ (toľko omieľané to mesto-ohnisko v tej Číne) – že sa tam znovu objavili nejaké prípady nákazy Covid-19. A DÚFAM, ŽE ROVNAKO KAŽDÝ, KTO MÁ ASPOŇ TROCHU ZDRAVÉHO ROZUMU a ešte sa úplne nezbláznil z toho nášho – aj Ne – aj Dobrovoľného - karanténovania, SA NENECHÁ NACHYTAŤ (ak by teda došlo – nebodaj – k ďalšiemu ľudovému hlasovaniu) NA TENTO BLUD (resp. argument), ktorý sa s Blackoutom spomína ( dokonca aj včera večer to Matovič 2x povedal naživo na Markíze!! ) – A TO, ŽE ČÍŇANIA (v tom Wu-Chane) VÍRUS VYKYNOŽILI !! NEVYKYNOŽILI – STAČÍ si „check-núť“ množstvo správ – napr, hoc len cez GOOGLE !!!!

Jediný spôsob ako zničiť vírus – je iba ten Jediný – ALE ÚPLNE ŠIALENÝ : ÁNO – TOTÁLNE UZAVRIEŤ HRANICE, ALE DO KONCA ŽIVOTA VŠETKÝCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU ICH UŽ ANI NEOTVORIŤ! Z OBOCH STRÁN A ÚPLNE PRE KAŽDÉHO; Hádam, že okrem Blahu a Kotlebu a zopár ich prívržencov – netreba nikomu vysvetľovať, že navždy sa takto uzavrieť je TOP blud – bludov všetkých čias. Ani za najtvrdšej totality sme takto nefungovali. Matovič by mal preto do správ (rozumej spravodajstvo) nielen „chodiť“, ale občas si ich aj nejaké pozrieť – či prelistovať - včetne rôznych zahraničných agentúrnych News! Ale začína, učí sa, kto z nás nerobí chyby. Poraziť Korona vírus úspešnou vakcínou, či skvalitnením liečby a hlavne zvýšenými možnosťami nášho zdravotníctva na príjem a liečenie vážnych symptómov – to áno – to „berme“; tak sa dá – svojím spôsobom tento „sviniar“ (údajne z tej Číny) „poraziť“ (veď kedy už – KONEČNE – naliať do nášho Zdravotníctva viacej peňazí ak nie teraz ??!!) Ale pri dnešnom – globalizovanom svete – je – A NIELEN PODĽA MŇA – ale aj mnohých iných ľudí, či „kvázi“ odborníkov – zabiť vírus ÚPLNA DEMAGÓGIA.



Nosíme všetci Rukavice a hlavne Rúška – a hoci i o tom by sa dalo polemizovať tiež do zbláznenia (stačia posledné vyjadrenia WHO ) – ALE POCTIVO ICH NOSíM AJ JA (objednal som si ich niekoľko – rôznych typov, a Rukavice som mal objednané dokonca ešte predtým než začali byť taktiež v móde !! :-D ), Karanténujeme sa kto môžeme či musíme (za posledný mesiac som bol vonku asi 6x – aj to len v obchode); takže robíme čo sa dá – a myslím si, že - hoc síce takto nemôžme žiť donekonečna, ale dá sa to zvládnuť. NO ZABIŤ VÍRUS JE SEN, JE TO MÝTUS – ABO SkôR IDEA – ktorá sa zrodila v mysli nášho nového premiéra.

Ale Igorovi úprimne DRŽÍM PRSTY, vhupol do toho rovnými nohami v tej najnevhodnejšej chvíli pre premiéra nováčika, a myslím si – že momentálne v tejto situácii, s ním určite žiaden normálny a súdny človek určite nechce meniť!! (jasne, že okrem Smer-ákov, tí sú nažhavení vždycky – keď je príležitosť si ukojiť svoje vlastné egá :-P ) Kríza Covid-19 sa verím nejako postupne znormalizuje, dúfam, že aj za pozvoľného znižovania prísnych opatrení, pretože, keď tu budú v lete vyskakovať ľudia z balkónov či vrhať sa pod vlaky – pretože nebudú mať čo do huby, z čoho platiť nájmy – či nebodaj sa aspoň slušne postarať o deti – TAK TO BUDÚ ĎALŠIE OBETE KORONAVIRU. Igor – fandím ti (aj keď občas prestrelíš), nevolil som síce OľaNO – ale bolo v tú sobotnú horúčkovú noc mojou voľbou číslo 2. A keď sa ako-tak z tejto situácie znormalizujeme, MôŽTE SA PUSTIŤ DO PRÁCE A UPRATAŤ NAŠE – MALEBNÉ – SLOVENSKO konečne od tej pliagy, ktorá nám tu vládla 12 rokov, od rodinkárstva a dohadzovaní kšeftov svojim ľuďom za stonásobne predražené zákazky, keď od tých najvyšších vládnych predstaviteľov bola prepletená skrz všetky možné fukncie až dole do tých najmafiánskejších kruhov, zažratou korupciou v tých najvyšších súdnych miestach; keď ľudia, ktorí mali na starosť bezpečnosť štátu – či boli pravou rukou Fica mali dokázateľné – i podnikateľské aktivity s ľuďmi, ktorí sú napojení na najväčší organizovaný zločin v Európe – ITALIA!! Všetko postupne, najprv tento hnusný VÍRUS a potom RAKOVINA s kódovým označením Smer-SD !! :-P