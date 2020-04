Tak je ten Matovič dobrý, alebo zlý premiér teda ??

... pýtajú sa všetci, a na internete sa stal z toho doslova fetiš tohtoročnej Veľkej Noci. Odpoveď – a hlavne v takejto národnostne a štátnicko - dôležitej otázke nemôže byť iba ÁNO či NIE.

Samozrejme, náš prostý a jednoduchý ľud má rád jasné postoje, aby nemusel nad kontextom veci a problematiky príliš rozmýšľať (aj keď v ktorej dobe by mal mať človek trochu viacej času na rozumové rozhýbanie vlastných mozgových kôr – než v dnešných dňoch ?!). Slovák by chcel pohár buď Poloplný – abo Poloprázdny, ale vec a situácia je tak komplikovaná a rôznorodá, že v žiadnom prípade sa nedá povedať ani jedno – ani druhé!

Ja som avšak jeden – možno z mála tých, čo stojí niekde uprostred. Nikdy som nevolil a ani nebudem voliť SMER, či ĽSNS! A OľaNO – bolo v mojom súkromnom pomyselnom rebríčku 29.02.2020 na skvelom 2.mieste. No po voľbách treba zahodiť politcké škatuľkovanie a pozerať sa na veci objektívne – s nadhľadom (ak to ovšem dokážeme), a aj – možno byť na našich „miláškov“ občas kritický. Pretože ÚPRIMNOSŤ a OTVORENOSŤ sú tiež vlastnosti, s ktorými si Igor M. získal hlasy 1/4 ľudí, ktorí tam v tú horúcu sobototnú noc boli. A síce – sa nepatrí hodnotiť vládu skôr než za 100 dní, no dnes sme – vlastne celý svet v takej historickej chvíli, že toľko času nemáme, pretože pri 100 dňoch terajších obmedzení sa náš hospodársky systém a životná úroveň a tým aj celé fungovanie našej spol. tak ako ju dnes poznáme - TOTÁLNE ZRÚTI, resp. priblíži k dobe po druhej svetovej vojne! Firmy a podniky už teraz bijú na poplach a zacitujem z jedného článku ekonomického webu Index.sme.sk : „Ak by po dvoch mesiacoch boli karanténne opatrenia zrušené, spotrebitelia by sa do obchodných centier zrejme opäť vrátili. Problém nastane, ak opatrenia budú platiť dlhšie. Obdobím, keď sa životaschopnosť mnohých firiem a živnostníkov bude lámať, je koniec apríla. Väčšina menších firiem a živnostníkov avizuje, že opatrenia vydržia maximálne dva, výnimočne tri mesiace. Potom môže dôjsť k bankrotom firiem, živnostníkov a prudkému rastu nezamestnanosti. Ako prví na rane sú ľudia bez trvalých pracovných úväzkov. Ak sa naplnia prognózy NBS, o prácu môže na Slovensku dočasne prísť 75- až 120-tisíc ľudí.“ Je úplne jasné, nepopierateľné a nediskutovateľné, že ĽUDSKÝ ŽIVOT STOJÍ NAD VŠETKÝM – AJ NAD EKONOMIKOU. Ale rečou čísiel a ekonómov, sa tu už dávno nebavíme o nejakom ekonomickom raste, ale o prežití státisícov ľudí a ich základných potrebách (o ostatných – no určite závažných následkov súčasných opatrení – pred ktorými varujú nielen ekonómovia, ale aj experti z psychológie, sociológie či aj dokonca lekárov vedcov, docentov – a iných dohrách - aj na naše zdravie trochu obšírnejšie niekedy inokedy. Mimochodom aj ich názory a pohľady na problematiku určite nie sú zanedbateľné.)

Premiér totižto vystrašil (snáď aj viacej než samotný Covid-19) národ a veľkú časť odbornej obce posledné dni – svojim jednoznačným a tvrdým postojom a náklonom – ak nie k sprísneniu opatrení, tak aspoň minimálne k ich naťahovaniu až kým ten vírus neporazíme (tzn. bavíme sa o mesiacoch – určite nie týždňoch!). No a čuduj sa svet, národ Slovenský, jak píšu denníky – dnes otočil o 180 ° a usporiadal hodinovú tlačovku o postupnom uvoľňovaní. Ak si však odmyslíme ministra financií – tak opäť čo i len bez jediného ekonomického experta; zato epidemiológov a lekárov má v tíme a krízovom štábe celú kopu. Áno, videli sme tabuľku o 2 % HDP, a je skutočne pravdou – že mnohé podniky stoja a nevyrábajú kvôli zvyšku Európy. Ale je tu aj veľké množstvo malých podnikateľov, živnostníkov, predajcov, ľudí poskytujúcich abo zamestnaných v službách; ktorí by za určitých podmienok – pri zvoľnení určite priniesli do štátnej kasy taktiež nejaké peniažky. Obhajovať sa zachraňovaním ľudských životov je síce šľachetné, no dúfam, že bude tak horlivo zachraňovať životy aj pri onkologických ochoreniach, na ktorých V ÚMRTNOSTI SME TIEŽ V TOP TROJKE!! (pričom ale vo výskyte sa v krajinách OECD pohybujeme v priemere – čo jednoznačne svedčí o našom zdravotníctve!) A na úmrtia srdcovo-cievných chorôb sme dokonca „Majstri sveta“!!! Jasne, že momentálne máme iné starosti, ale odvrátiteľné úmrtia sú jedným z hlavných bodov s ktorými OľaNO išlo do volieb a zvíťazilo. A to značí, že budeme musieť určite nalievať do zdravotníctva omnoho viacej peňazí než bolo tomu doteraz, no odkiaľ chceme priniesť do štátnej kasy prostriedky, ak bude viacej ako polovica produktívneho národa sedieť doma na zadku ??! Áno, už spomenuté podniky, firmy, ktoré sú závisle na vývoji v Európe s tým nič nenarobia; ale určite by sa tí ostatní mali čo najskôr vrátiť k svojmu denno-dennému chlebíčku. Tiež je fakt, že vláda už predstavila aj niekoľko záchranných balíčkov pre firmy, podnikateľov i zamestnancov, no každému je hádam jasné, že naša štátna pokladnica sa nevolá HRNČEK VAR! :-)

Ale nateraz – a teraz si „ukradnem“ vetu od komentátora Petra Schutza – „patrí Matovičovi pochvala – no iba podmienečná.“ Odo mňa osobne aspoň za snahu o debate o postupnom uvoľňovaní, hoc iba vo vnútri ich kompletného – avšak nie úplne kompetentného tímu (podľa názoru mnohých expertov, nielen podľa mňa!) Predsa len tá VLNA KRITIKY, ktorá sa spustila a niesla celým internetovým svetom (lebo iný vlastne ani de-facto momentálne poriadne nemáme) počas Veľkej Noci bola zrejme aj na niečo dobrá, a vypočul ju aj Igor, hoc sa tváril a správal posledných 6 dní ako KOVBOJ NA DIVOKOM ZÁPADE :-D ... A kritici to neboli len „bežní“ občania na Facebook-u, ale aj novinári, bývalí – či súčasní politici – a teraz nemám na mysli napr. len Pellegriniho a spol.menom SMER!! Aj mnoho ďalších odborníkov z rôznych odvetví či vedných odborov. V tomto súčasnom – takto nastavenom - móde opatrení určite nemôžeme žiť pol-roka či nebodaj rok! A tým nehchem vôbec obhajovať Sulíka – ako ortodoxný kapitalista má toho na rováši tiež nemálo, a určite si ešte aj jeho „užijeme“ :-D ... No o dôležitých rozhodnutiach by sa mala vláda radiť – a teraz zacitujem pre zmenu Ivana Mikloša (niekdajšieho ministra financií) : „......bezpochyby s odborníkmi, ale nielen s epidemiológmi a infektológmi, ale okrem ekonómov nepochybne aj s psychológmi, sociológmi a ďalšími profesiami. Problém je veľmi komplexný, určite nielen medicínsky a ekonomický a to, akým spôsobom sa s ním vyrovnáme, bude mať veľmi odlišné nielen krátkodobé, ale aj dlhodobé dôsledky v mnohých oblastiach života. Aj v otázkach zdravia, života a smrti.“

My Slováci – sme národ nielen holubičí (rozumej poeticky), ale aj národ veľmi emocionálny, a mnohokrát konáme a reagujeme veľmi pudovo a citovo. Bez potrebného nadhľadu, či zamyslenia nad danou vecou. Ja sa snažím byť v dnešnej dobe čo najviac objektívny, a určite nie – hneď každý – kto vysloví akúsi kritiku (menšiu či väčšiu) voči Igorovi je automaticky z princípu hneď prívrženec SMERu , resp. Pellegriniho!

P.S: - a na záver si dovolím jeden postreh trochu iným smerom - a to ku číslam. Všimli sme si, že úplne všetky televízie, či weby používajú počty nakazených a obetí. Ale – hádam u nikoho z nich nepočujem, nevidím - ja to nazvem skutočný štatistický údaj - A TO V PERCENTÁCH ??!! Keď napíšeš, že v USA je infikovaných (odhalených prípadov) viac ako pol-milióna ľudí a 22.000 z nich tejto chorobe podľahlo; znie to určite "bombastickejšie" - než keď napíšeš že: je infikovaných (z tých otestovaných) okolo 0,15 % ich populácie !!! - a podľahlo vírusu cca 4% z potvrdených prípadov. (žeby sa im to nechcelo prepočítavať ? ) Rakúsko napr. dneska hlásilo - tiež 0,15 % populácie a cca 2,5% mŕtvych z odhalených a naši bratia a sestry v Čechách – 6 % populácie nakazených a cca 2,3 % obetí z tých odhalených. To len tak pre zaujímavosť... ;)