Matovič zahovára v Bruseli, jeho poslanci pachtlujú s kotleb. a futbal, ktorý nezaujíma.

„Kto ešte – z politikov – nepodvádzal na Diplomovke, nech sa urýchlene hlási u súdruha docenta Žinčicu ! „ – mohlo by zanieť v nejakom satirickom programe, ktoré si mnohí – ani nie z nedávnych dôb - pamätáme.

Žijeme v krajine, kde sklon nielen k protekcii – ale i podvádzaniu máme zakorenený v génoch a prichádzame s ním na svet už jakoby vrytým do našej DNA (áno, aj kávička, bonboniéra či fľaštička – je tiež ÚPLATOK!). A hlásalo sa už za totality, že – napr. : kto neokráda štát – okráda svoju rodinu, a kto z nás nikdy na písomkách neodpisoval, niekde nepodvádzal, necestoval načierno, či neprekročil rýchlosť ??! ÁNO – JE TO VÍRUS, JE TO CHOROBA A POTREBUJEME SA Z NEJ POMALY VYLIEČIŤ – No ale ak pokrytecky prskáš na všetkých okolo – tak ver človeče, že ak prídu na svetlo sveta tvoje hriechy – DÁME TI TO VYŽRAŤ A PRÁVOM!

Ten pán – čo tu prská kade chodí – už vyše 10 rokov, si určite momentálne praje – aby ten summit EÚ v Bruseli trval donekonečna, pretože - po návrate do vlasti – ho čaká jedna teta. Volá sa KARMA.

To, že sú zhnusení v opozícii je jasné – už len z „náplne ich práce“, že sú zhnusení aj v koalícii je pochopiteľné, ale ak už nasral aj prezidentku – tak si neviem predstaviť, ako sa jej bude i naďalej smiať do ksichtu. Pretože to potom (ak teda neodstúpi – čo ale od tohto SAMOĽÚBEHO pána asi ani nikto neočakáva) – chce náš premiér začať chodiť po kanáloch ??!

Mimochodom – verejnosti zrejme unikol (aspoň podľa mňa) oveľa väčší Igorov morálny prešľap. "Pre mňa človek, politik, ktorý nabáda milenku mimo svojho manželstva, aby išla na interrupciu a ešte jej za to zaplatí, je podľa mňa, ak by som mohol rozhodnúť o zákonoch, HODNÝ TRESTU SMRTI. Áno je. Je to moje osobné presvedčenie," povedal Matovič. Slová – ktoré človek možno aj v krčme pri pive váži viacej, tak náš premiér ich špliecha do médií „jedna radosť“. Hmm, to sú teda kresťanské hodnoty o ktorých vzýva !!

https://domov.sme.sk/c/22436818/o-trestne-smrti-hovorili-fico-a-slota-teraz-aj-matovic.html?ref=tit

Medzitým sa ale v parlamente udiali tento týždeň ešte veci. Okrem iného, poslanci posunuli do druhého čítania Záborskej zmeny v zákone o interrupciách – čo by sa ešte dalo ako tak stráviť... Ale v čase, ak sa začína hlasno hovoriť O PRÁVACH ŽIEN, Rovnoprávnosti, a ako postupne vyplávajú na povrch rôzne sexuálne Obťažovania (Zneužívania); (hoc – áno, mohli by sme diskutovať aj o tom, kde sú hranice – aby sa chlapi pomaly nezačali pre zmenu – bez právnika – báť na ženu hoci len žmurknúť!)... Tak v tomto čase sa osemnástim koaličným poslancom podarilo spadnúť na úplne dno pokrytecko-kresťanského bahna a spolčili sa s ĽSNS a zahlasovali za ich interrupčný úplny zákaz! Áno, vieme dosť o farizejstve cirkví a po tomto týždni určite už aj o mnohých kresťanoch: - pomodlíme sa spolu v kostole a potom si s náckami tľapneme!! Takto sa práv žien určite nezastali – a MATKY týchto poslancov (viď obrázok nižšie) a čuduj sa svete aj žien – museli – EVIDENTNE - urobiť pri výchove množstvo chýb. Je to každého osobná voľba – aj týchto osemnástich ľudí – či ženy vnímajú FAKT len ako „chodiace maternice“. PFUUUJ, JE MI Z VÁS NA BLYTÍ, VELEBNOSTI!

koaliční poslanci, ktorí hlasovali s kotlebovcami.

A zatiaľ – čo sme tu na Slovensku sledovali blamáž za prúserom - odišiel (tunáky vedľa u našich „bývalých“ bratov Čechov) potichu jeden z posledných vysoko-postavených „komančov“. Ľudia majú veľmi krátku pamäť, pamätajú si iba to dobré a na to všetko zlé – a určite TRESTUHODNÉ sa zabudlo. Ale Jakeš zomrel tak – ako mal – potichu a bez povšimnutia! ... a hoci sa nepatrí priať iným ľuďom smrť, tak to teda ani neprajem; ale to – že sa on (takmer stovky!!) a iní z jeho ZLOČINECKEJ bandy (Biľak, Lenárt a vlastne aj Husák) dožili relatívne vysokého veku na slobode – nie je ani tak zlyhanie tej tzv. karmy – ale skôr našej (rozumej – Česko-Slovenskej) neschopnosti dosiahnuť spravodlivosť a vysporiadať sa so zločinami komunizmu. ĽUDIA – NEBUĎTE NAIVNÍ – KOMUNISTI SA NA VÁS (nás) VY*RALI!! Ak by chceli – pošlú v tom chladnom novembri ´89 do ulíc vodné delá a rozprášia to jedna radosť. Ale ONI už vedeli – že systém je – a hlavne Ekonomicky – neudržateľný; a tak potichúčky sa nenápadne vytratili...

V športe sa tento týždeň u nás – o.i. – skončila a vyvrcholila (play-off o EL a Barážou) aj jedna z najväčších športových blamáži našej samostatnosti – Futbal pána – nášho roku jari 2020. (ne)kompetentní z ÚLK a SFZ – svojimi rozhodnutiami o spôsobe dohrania našich dvoch najvyšších futb. súťaží (už dávnejšie) rozhodli, že v našich kluboch sú tak neschopní a nevládni chudáčikovia futbalisti – že odohrať za týždeň 2 zápasy – by bolo nad ich sily!! Myslím – že s výnimkou Francúzov a Belgičanov – v celej Európe boli schopní dohrať súťaže v čo najväčšej regulárnosti (aj u našich západných bratov – s výnimkou baráže – ale tam je dôvod iný!) Ešteže máme tie káblovky a môžeme sledovať aj skutočných športovcov, veď – kto už by chodil u nás na futbal na takýchto bedárov – a keď ešte nadôvažok zároveň aj nám potenciálnym divákom hrozí vytrestanie od nášho spasiteľa štátnika (z Trnavy), ktorý sa – aj so svojím komandom epidemiológov už začal opäť vyhrážať – že ak nebudeme poslušne poslúchať (aj na štadiónoch) – tak nás potrestá – „no, no, noo – vy zlí chlapci a dievčatá.“ - a opäť všetko čo sa dá pozatvára.

Za to – aspoň zatiaľ – to vyzerá sľubne v našich dvoch najvyšších hokej.súťažiach. Po tom ako vrátili Titul do správnych rúk (teda nikomu!), vyzerajú rozhodnutia najvyšších ako rozumné, triezve a hlavne ŠPORTOVÉ - s výhľadom na najbližšiu sezónu. Ale najviac som zvedavý jak sa to bude vyvíjať v Košiciach, aj keď – ak je to s odolnosťou hokejistov rovnako (aspoň podľa úsmevného glosu p.Selveka – viď screenshot) ako vo Fortuna lige – hmm, tak sa nečudujme – že na medzinárodnom poli nás pomaly porazia napr. aj takí "kočovníci" z Kazachstanu! :-P