Bolo to úžasné dobrodružstvo, "ADIEU J.L."

Každé avantúra sa raz skončí a nič netrvá večne... Pri jesennom západe slnka a končiacom lete plnom zážitkov, ked ti to akosi všetko dochádza... Keď sa to v tebe znovu všetko na chvíľu prebúdza - zážitky, ktoré odvial čas...

A pocity a emócie – z ktorých už len štiepka v nás, zostala... A naši hrdinovia pomaly odchádzajú, do „večných lovíšť“ (tak ako aj iní skutoční, ktorých sme milovali – postupne ale isto za nimi). Picard (abo aj JL – ako ho v origináli volajú) je stále živý a medzi nami, a v poslednej sérii – úpenlivo stále plný aj tých najposlednejších síl, aby zachránil svet, pomáhal slabším, bojoval za spravodlivosť. Už to ale nie je chlap plný - aj fyzických síl, uctievaný a zaznávaný Kapitán resp. Admirál Federácie; je ponížený, nepochopený a podvedený. Ale autorita a čestnosť, a nemenej aj láskavosť – nikdy nespôsobia, aby sa nemohol spoľahnúť na tím „šialených dobrodruhov“ (tentoraz zopár vydedencov spol.) - odhodlaných mu za každých okolností kryť chrbát. V prelínaní pozadia Date-ovej postavy, a za vzkriesenia oživenia nutnosti očistenia svojej cti i potreby dokázať – nielen nášmu svetu - skutočnú pravdu a dosiahnutí spravodlivosti a zachránení spoločenstva jeho „neživého“ priateľa (Date) – opustí na staré kolená svoje obľúbené Vinice a Kľud na vidieku a vydá sa tam – kde sa ukrýva jeho Srdce a Duša. IN THE AIR!

Stále sú nejaké pokusy oživiť legendu menom StarTrek, seriál Discovery ma zrovna neupútal, a „prequelove“ Abramsove filmy síce zaujali famóznymi efektami (áno – vo vyspelej techn.dobe – a pri žánri Sci-fi – „akože poprosíme“ sťaby samozrejmosť :-) ), herecké obsadenie a prevedenie bolo zaujímavé – ale že by som sa do tých filmov pustil ešte raz....

A možno aj preto, že som nemal veľké očakávania – skôr opatrné, tak z PICARDA som zostal naozaj milo prekvapený. Veľmi dobre sa na to díva, nechýba tomu dej, príbeh; napätie je pozvoľné (žiadne prvoplánové vnucovačky za každú cenu), čas pri sledovaní len tak odsýpa... Nešerilo sa s efektami (šak – bodaj by pri StarTreku :-) ), exteriérmi; Romuláni, ex-Borgovia, Federácia – všetko čo sme milovali na TheNextGeneration je späť! Ak mi – možno – aj niečo trochu chýbalo, tak snáď viacej cestovania vesmírom, nové svety, nové formy života – to čo sme na TNG „žrali“ – samotnú podstatu žánru sci-fi – vesmírnu nekonečnosť fantázie, NOO - nič netrvá večne a proste asi len treba prijať fakt, že náš známy a uznávaný Picard je už vo výslužbe, a čo bolo bolo – terazky...

Perfektne napísané, perfektne natočené, perfektne zahrané, dobré storyboardy exteriérov, výber prostredia, nielen v Borgskej-krychli, či vo vesmíre; ale aj krásna príroda.... a v druhej polovici série sa objavia aj niektoré známe postavy zo starej posádky, napr. William Riker či Deanna Troi.

Star trek nie je len o mimozemských bytostiach, o vesmírnych lodiach, o objavovaní iných kultúr... Je aj o prekonávaní nielen vzdialeností, ale i vlastných limitov, o spoznaní svojich slabostí, ale zároveň i o nájdení skrytých rezerv energie a sily! A samozrejme - v TNG – aj o veľkosti osobnosti, prirodzenej autority – kapitána (teraz už Admirála) J.L.Picarda – podčiarknutej múdrosťou, skúsenosťou ale aj ľudskosťou. Schopného zakaždým prevziať zodpovednosť – ale aj pokorného zaplatiť vždy za svoje rozhodnutia a činy.

Na chvíľu som mal pocit, že „čo bolo – bolo“ GoodByeStartrek, GoodByePicard and Crew... Eneterprise a jej posádka (tak ako si ju pamätáme) sú navždy preč (a s tým aj naše zlaté časy – ktoré máme s nimi spojené); a nič netrvá večne – a hoci predsa len, záverečná scéna by mohla vzbudzovať nádej, že možno sa ešte nejakého dobrodružstva – s nimi – dočkáme... (a už je v príprave na budúci rok aj séria č.2) Ale nateraz „Adieu JL – a spol.“